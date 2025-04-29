Londra'da Elektrik Trafosunda Yangın: 80 Kişi Tahliye Edildi

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'daki bir elektrik trafosunda başlayan yangının sıçradığı binadan 80 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da itfaiyeden yapılan açıklamaya göre, Maida Vale bölgesindeki bir trafoda, yerel saatle 05.30 (TSİ 07.30) sıralarında bir yangın ihbarı yapıldı. İtfaiye ekipleri, trafonun yanındaki bir binanın çatısının da alev alması nedeniyle binayı boşalttı. Binadan 80 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Yangının sebebi henüz belirlenemedi.