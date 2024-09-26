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Londra'da çöp kamyonunda patlama: 2 işçi ölümden döndü

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Londra'da çöp kamyonunda patlama: İki işçi ölümden döndü. Neden, çöpe atılan yanıcı maddeler. Barnet Belediyesi, yanıcı atıkların çöpe atılmaması konusunda uyardı ve doğru geri dönüşüm yöntemlerini hatırlattı. Olay, çöp işçilerinin riskleri ve atık yönetiminin önemini vurguladı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve geri dönüşüm merkezlerini kullanmaya çağırdı. Güvenli atık imhası için bilinçlendirme çalışmaları artırılacak.

Kuzey Londra'nın Barnet bölgesinde dün sabah meydana gelen bir olay, çöp toplama işinin beklenmedik tehlikelerini gözler önüne serdi. Bir çöp kamyonunda gerçekleşen patlama, iki çöp işçisinin ölümden dönmesine neden oldu.

Olay, rutin çöp toplama sırasında meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir işçinin çöp kutusunu kamyona boşalttığı, ardından büyük bir patlamanın gerçekleştiği görülüyor. Patlama sonucu çöpler etrafa saçıldı ve yoğun duman oluştu.

Barnet Belediyesi'nden yapılan açıklamada, patlamanın nedeni olarak çöp kutusuna atılan yanıcı maddeler gösterildi. Belediye Çevre ve İklim Değişikliği Kabine Üyesi Alan Schneiderman, "Video inanılmaz derecede şok edici. Ekip üyelerinin zarar görmeden kurtulmasına çok sevindik," dedi.

Schneiderman, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Gaz tüpleri, piller ve aerosol kutuları gibi eşyaların doğru şekilde geri dönüştürülmesi hayati önem taşıyor. Başka bir gün bu kadar şanslı olmayabiliriz," ifadelerini kullandı.

Bu olay, geçtiğimiz aylarda yine Barnet'te yaşanan ve lityum pillerin alev alarak çöp kamyonunda hasar oluşturduğu bir başka olayı hatırlattı.

Yetkililer, yanıcı atıkların kesinlikle çöp kutularına atılmaması, bunun yerine özel geri dönüşüm merkezlerine götürülmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar, güvenli geri dönüşüm yöntemleri hakkında bilgi almak için Recyclenow web sitesini ziyaret etmeye davet edildi.

Olay, çöp toplama işçilerinin karşılaştığı riskleri ve doğru atık yönetiminin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Londra'da çöp kamyonunda patlama: 2 İşçi Ölümden Döndü

Londra'da çöp kamyonunda patlama: 2 İşçi Ölümden Döndü

Londra'da çöp kamyonunda patlama: 2 İşçi Ölümden Döndü

Londra'da çöp kamyonunda patlama: 2 işçi ölümden döndü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Barnet Londra Londra Çevre Yaşam Dünya

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