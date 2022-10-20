Liz Truss: Fotoğraflarla İngiltere Başbakanı'nın yükselişi ve düşüşü

İ?ngiltere Başbakanı Liz Truss, sadece 45 gün görev yaptıktan sonra istifa etti.

İ?ngiltere Başbakanı Liz Truss, sadece 45 gün görev yaptıktan sonra istifa etti. Truss, İngiltere'nin en kısa süre görevde kalan başbakanı oldu. Başbakanlık dönemi oldukça çalkantılı geçti.

45 günde Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti, İngiltere'de piyasalar sarsıldı, ülke büyük bir siyasi kaosun içine girdi.

Truss'ın kariyerini fotoğraflarla derledik.

' Liberal ' başlangıç

Bugün Muhafazakar Parti'nin gururlu bir üyesi olduğunu söyleyen Liz Truss, Oxford Üniversitesi'nde okurken Liberal Demokratların üniversitedeki gençlik kolunu yönetiyordu.

Truss, çocukluğunu anlatırken matematik profesörü olan babasını ve hemşire olan annesini "solcu" diye tanımlıyor.

2010'da milletvekili

Daha sonra Muhafazakar Parti'ye geçen Truss, 2001 ve 2005 yıllarında kaybettiği seçimlerin ardından 2010 yılında milletvekili seçildi.

Truss, neden Muhafazakar Parti'ye geçtiği sorulduğunda, partide onun gibi "herkesin kişisel özgürlüğünü yaşayabilmesini ve hayatın gidişatını belirleyebilme şansına sahip olmasını" savunan insanlarla tanıştığını söyledi.

2016'da Adalet Bakanı

Liz Truss, 2016'da Theresa May hükümetinde Adalet Bakanı oldu.

Ancak bu dönemde yargı bürokrasisinde birçok kişiyle anlaşmazlıklar yaşadı.

Truss, 11 ay sonra Hazine Başmüsteşarlığına getirildi. Artık hükümetin ekonomik programının kalbindeydi.

2021'de Dışişleri Bakanı

Liz Truss, 2021'de Boris Johnson hükümetinde Dışişleri Bakanı oldu.

Truss, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde de birçok kesimle çeşitli anlaşmazlıklar yaşandı.

Truss, İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon'ın "ilgi çekmeye çalıştığını" söylemiş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile diplomatik tartışma yaşamış ve silahlanarak Ukrayna'ya gidip orduya destek olmak isteyen İngilizleri desteklediği için eleştirilmişti.

2022'de Başbakan

Truss, eski başbakan Boris Johnson'ın istifa etmesinin ardından Muhafazakar Parti'de liderlik yarışına girdi.

Başta milletvekilleri arasında ona destek azdı.

Ancak turların ilerlemesiyle birlikte oyunu artırdı ve son turda eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın arkasında ikinci sırada yer aldı.

Muhafazakar Parti'nin liderini partinin üyeleri seçti. Truss 81 bin 326, Sunak ise 60 bin 399 oy aldı.

5 Eylül'de parti lideri seçilen Truss, ertesi gün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ö lümü

Kraliçe 2. Elizabeth, Truss'ı başbakan olarak 2 gün sonra, 8 Eylül'de hayatını kaybetti.

10 gün süren resmi yas dönemi ve Kraliçe'nin cenazesi sırasında Truss başbakandı.

Vergi kesintileri ve U - dönüşü

Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng 23 Eylül'de Truss'ın liderlik yarışı vaadleri doğrultusunda 45 milyar sterlinlik vergi kesintilerini detaylandırdığı mini bütçesini açıkladı. Piyasalar sarsıldı. İngiliz Sterlini, Amerikan doları karşısında 1,03'le tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi.

Truss, 14 Ekim'de Maliye Bakanı Kwarteng'i görevden aldı ve onun yerine vergi kesintilerinin hemen tamamını geri alan Jeremy Hunt'ı getirdi.

Başbakanlıkta s on haftası

Kaotik geçen iki aylık bir sürenin ardından İngiltere'de halkın giderek artan enflasyonla mücadele ettiği bir dönemde Muhafazakar Parti'de Truss'a istifa çağrıları arttı.

Truss, başbakanlık görevi için doğru kişi olduğunu savunduktan bir gün sonra, 20 Ekim'de adeta beyaz bayrak sallayarak istifa etti, kararını Kral 3. Charles'a bildirdiğini açıkladı.

Böylece Muhafazakar Parti içinde dört yıl içinde dördüncü kez liderlik seçimi süreci başlamış oldu.