Litvanya'dan Rusya'ya Protesto: Hava Sahası İhlali

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'ya ait askeri uçakların ülkesinin hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Uçaklar 700 metre boyunca Litvanya hava sahasında kaldı ve protesto notası verildi.

LİTVANYA Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'ya ait askeri uçakların ülkesinin hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus askeri uçakları Litvanya hava sahasını ihlal etti. Bu, uluslararası hukuk ve Litvanya'nın toprak bütünlüğünün de açık bir ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Litvanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Rus SU-30 ve IL-78 uçaklarının 700 metre boyunca Litvanya hava sahasına girdiği ve uçakların 18 saniye hava sahasında kaldığı bildirildi.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı da olayın ardından Rusya'nın maslahatgüzarını bakanlığa çağırarak, protesto notası verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
