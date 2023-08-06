Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Cezayir-Libya sınırındaki sınır kapısının insan geçişlerine açılmasını istiyor

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe, Cezayir-Libya sınırındaki Gadamis/Debdab Sınır Kapısının insan geçişlerine açılması çağrısı yaptı. Dibeybe, Gadamis kentinde Gümrük İdaresi ile emniyet teşkilatı yetkilileriyle bir araya geldi. Başbakan Dibeybe, söz konusu sınır kapısının Libya için taşıdığı stratejik ehemmiyetin ve Cezayir ile sınır kapısı üzerinden doğrudan iletişim kurmanın önemini vurguladı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed- Dibeybe, Cezayir- Libya sınırındaki Gadamis/Debdab Sınır Kapısının insan geçişlerine açılması çağrısı yaptı.

Libya Gümrük İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dibeybe, Gadamis kentinde Gümrük İdaresi ile emniyet teşkilatı yetkilileriyle bir araya geldi.

Dibeybe, görüşmede yaklaşık bir yıl önce ticari geçişlere açılan sınır kapısının insan geçişlerine de açılmasının gerektiğini ifade etti.

Başbakan Dibeybe, söz konusu sınır kapısının Libya için taşıdığı stratejik ehemmiyetin ve Cezayir ile sınır kapısı üzerinden doğrudan iletişim kurmanın önemini vurguladı.

Gadamis kentine 20 kilometre mesafede yer alan Gadamis/Debdab Sınır Kapısı Mayıs 2014'te Libya'daki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle kapatılmıştı.

Cezayir yönetimi, Mayıs 2022'de sınır kapısını ticari geçişlere açmış ancak yolcu geçişine izin vermemişti.

Dibeybe, 3 Ağustos'ta Gadamis'te düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı kapsamında Cezayir sınırındaki Gadamis-Debdab Sınır Kapısını ziyaret etmişti.