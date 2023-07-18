Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo ile Siyasi Süreci Görüştü

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo ile Libya'da siyasi sürecin başarıya ulaşması için sarf edilen çabaları ve ülkede yapılması planlanan seçimleri ele aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo ile Libya'da siyasi sürecin başarıya ulaşması için sarf edilen çabaları ve ülkede yapılması planlanan seçimleri ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Menguş, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Libya'da siyasi sürecin başarıya ulaşması için sarf edilen yerel ve uluslararası çabalara desteğin artırılması ele alındı.

Ayrıca ülkede adil ve şeffaf kanunlar aracılığıyla seçimlerin gerçekleştirilmesi meselesinin masaya yatırıldığı aktarıldı.

İkilinin Libya'da istikrar sağlanması için sarf edilen çabalara verilen desteği vurguladığı, tüm kesimleri diyaloğa bağlı kalmaya teşvik ettiği kaydedildi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, 11 Temmuz'da, seçim yasalarının onaylanmasından 240 gün sonra seçimlerin yapılmasını öngören yol haritasını kabul etmişti.

Ne olmuştu?

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisinin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

Buna karşın Devlet Yüksek Konseyinin 61 üyesinden 54'ü ile bazı Temsilciler Meclisi milletvekillerinin yanı sıra ülkenin en güçlü muhalefet partilerinden Adalet ve İnşa Partisi ile diğer bazı partiler, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda Fas'taki toplantıdan çıkan sonuçları kabul etmediklerini duyurmuştu.

Libya'da Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi tarafından 9 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, seçim kanunları taslağının üyelerce oy birliğiyle onaylandığı, nihai olduğu ve gelecek seçimlerin bu kanunlara uygun şekilde gerçekleştirileceği belirtilmişti.