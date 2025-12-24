Libya Başbakanı Dibeybe: Bu büyük kayıp, ülkemiz için çok ağır

LİBYA Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindeki üst düzey askeri yetkililerin, Ankara dönüşü meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı ve beraberindeki üst düzey askeri yetkililerin, Ankara'dan resmi bir ziyaret dönüşünde bir uçak kazasında vefat ettiklerini açıkladı. Dibeybe, kazada Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral el-Fituri Garibeyl, Askeri Sanayi Kurumu Başkanı Tuğgeneral Mahmud el-Katuyvi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed el-Asavi Diyab ve Genelkurmay Başkanlığı Basın Ofisi fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub'un da hayatını kaybettiğini aktardı.

Bu kaybın Libya için çok ağır olduğunu kaydeden Dibeybe, "Ülkesine sadakat ve özveriyle hizmet eden, disiplin, sorumluluk ve ulusal bağlılıkta örnek olan değerli isimleri yitirdik" dedi.

Dibeybe, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve silah arkadaşlarına taziyelerini iletti.