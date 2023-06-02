Libya'da petrol kaçakçılarına hava operasyonu düzenlendi

Libya Silahlı Kuvvetleri, başkent Trablus'un 120 kilometre batısındaki Zuvara kentinde faaliyet gösteren petrol kaçakçılarının sığınaklarına hava operasyonu düzenledi. Operasyonla ilgili Libya makamlarından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Libya Silahlı Kuvvetleri, başkent Trablus'un 120 kilometre batısındaki Zuvara kentinde faaliyet gösteren petrol kaçakçılarının sığınaklarına hava operasyonu düzenledi.

Başkent Trablus merkezli February televizyon kanalının haberine göre, çetelerin kontrolünde bulunan kent kırsalındaki kaçak petrol depoları hedef alındı.

Haberde, kaçakçılık yapan çetelerin Libya hava unsurları tarafından vuruluşuna ilişkin görüntüler yer aldı. Operasyonla ilgili Libya makamlarından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Amazig (Berberi) halkının yoğun olarak yaşadığı sınır bölgesindeki Zuvara kentinde, Tunus'a deniz ve kara yolu ile petrol kaçakçılığı yapan çeteler faaliyet gösteriyor.

Libya hava unsurları 25 Mayıs'ta da başkentin 50 kilometre batısındaki Zaviye kentinde faaliyet gösteren kaçakçıların sığınaklarını bombalamıştı.