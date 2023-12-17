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Libya Açıklarında Göçmen Teknesi Battı: 61 Kişi Hayatını Kaybetti

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Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Libya Ofisi, Zuwara kenti açıklarında göçmen teknesinin battığını, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 61 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Orta Akdeniz dünyanın en tehlikeli göç rotalarından biri olmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Libya Ofisi, Zuwara kenti açıklarında göçmen teknesinin battığını, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 61 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

IOM Libya'dan yapılan açıklamada, göçmen teknesinde 86 kişinin bulunduğu ifade edilerek, "Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 61 göçmen Libya açıklarında meydana gelen trajik bir gemi kazasının ardından boğuldu. Hayatta kalanlara göre, yaklaşık 86 kişinin bulunduğu tekne Zuwara'dan yola çıkmıştı. Orta Akdeniz dünyanın en tehlikeli göç rotalarından biri olmaya devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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