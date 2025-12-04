Haberler

Leonardo DiCaprio ikinci Oscar'ın kapısını araladı

Leonardo DiCaprio ikinci Oscar'ın kapısını araladı
Güncelleme:
Hollywood'da ödül sezonu daha yeni başlamışken, Leonardo DiCaprio ikinci Oscar'a doğru yürüyor. Paul Thomas Anderson'ın siyasi gerilim ve aile dramını buluşturan filmi "One Battle After Another / Bir Savaş Sonrası", üst üste aldığı ödüllerle Oscar yarışında rakiplerini adeta saf dışı bıraktı. Film kadar dikkat çeken bir diğer konu ise DiCaprio'nun performansının, eleştirmenler tarafından neredeyse "kaçınılmaz bir Oscar galibiyeti" olarak yorumlanması.

Hollywood'un yıl sonu ödüllerine damga vuran "One Battle After Another", üç gün içinde üç büyük ödülü toplayarak Oscar yarışında öne çıktı. Film, pazartesi günü 35. Gotham Ödülleri'nde "En İyi Film" seçildi. Salı günü New York Film Eleştirmenleri Birliği tarafından aynı ödülü kazandı. Çarşamba günü ise Ulusal Eleştirmenler Kurulu, filme "En İyi Film" unvanını verirken, Paul Thomas Anderson'ı "En İyi Yönetmen", Leonardo DiCaprio'yu ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüyle taçlandırdı.

ADI OSCAR İLE ANILMAYA BAŞLADI

Gotham'daki konuşmasında "Aslında bunu beklemiyordum," diyen Anderson'ın bu cümleyi bir daha söylemesine pek gerek kalmayacak gibi görünüyor. Zira hem eleştirmenler hem de sektör, filmin ve DiCaprio'nun adını Oscar heykeliyle yan yana anmaya başladı bile.

DiCapriouzun sinema kariyerinde bugüne 7 kez Oscar'a aday gösterildi ve hetykeli sadece bir kez kazanabildi. 2016'da Ravenant (Diriliş) filmi ile Oscar'ı alan Leonardo DiCaprio son olarak 2020'de Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) ile de aday gösterilmiş ama eli boş dönmüştü.

BİR SAVAŞ SONRASI NE ANLATIYOR?

Leonardo'ya ikinci Oscar'ı kazandırmasına kesin gözüyle bakılan "Bir Savaş Sonrası"tekrarlayan baskılara karşı verilen politik bir mücadeleyi baba-kız ilişkisi üzerinden anlatıyor.

Açılış sahnesindeki göçmen tutukevine baskın sahnesi, özellikle Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin ilk yılında politik atmosferle çarpıcı şekilde örtüşüyor. Film, hem eleştirmenleri hem sinemaseverleri derinden etkilemiş durumda.

ELEŞTİRMENLER DE AYNI FİKİRDE

Muhafazakâr yorumcular bile bu yükselişi görmezden gelemiyor. Ünlü isim Ben Shapiro, filmi "Tüm Oscarları kazanacak" sözleriyle yorumlayarak tartışmayı daha da alevlendirdi.

Tüm bu rüzgârın ortasında gözler özellikle Leonardo DiCaprio'da. Şu anda sezonun en güçlü performanslarından birini sergilediği konuşuluyor. Eğer "Bir Savaş Sonrası" 15 Mart'taki Oscar töreninde başarısını sürdürürse, DiCaprio'nun ikinci Oscar heykeline kavuşması hiç de uzak bir ihtimal değil.

İlginç bir detay ise şu: Film büyük bütçeli olmasına rağmen gişede beklentiyi karşılayamadı. Yine de ödül listelerinde zirveye yerleşmiş durumda. Eğer Oscar'ı kazanırsa, tarihte Akademi'nin en büyük ödülünü kazanan az sayıdaki "gişede başarısız" filmlerden biri olacak.

