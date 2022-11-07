"LEGO'nun Barbie'nin erkek arkadaşı Ken'in hamile versiyonunu ürettiği iddiası yanlış"

Danimarkalı oyuncak üreticisi LEGO'nun çocuklar için hazırladığı oyuncaklarda LGBT propagandası yaptığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan videoda, Barbie'nin erkek arkadaşı Ken'in hamile olduğu görüntüler yer alıyor.

Yayınlanan bir oyuncak bebek reklamına göre Barbie'nin erkek arkadaşı Ken'in hamile ürünleri üretildiği öne sürüldü. Söz konusu video sosyal medyada gündem oldu.

Tersine bir görsel araması yapıldığında, çevrimiçi dolaşan görüntünün hicivli bir web sitesi olan Babylon Bee'den kaynaklandığını ortaya koyuyor. 10 Mayıs 2022'de Babylon Bee, "Mattel Yeni Hamile Ken Bebeğini Tanıtıyor" başlıklı bir makale yayınladı.

Öte yandan Barbie oyuncakları iddialarda yer aldığı gibi LEGO tarafından değil ABD'li Mattel isimli oyuncak firması tarafından üretiliyor. Mattel, videonun viral olmasından sonra Reuters'e açıklama yaparak böyle bir oyuncaklarının olmadığını açıkladı.

Videoda hamile erkek bebek görselini arattığımızda ise şu anda alış veriş sitelerinde oyuncak bebeğin normal hali yer alıyor.