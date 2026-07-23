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Rusya ve ABD dışişleri bakanları Manila'da bir araya geldi

Rusya ve ABD dışişleri bakanları Manila'da bir araya geldi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen ASEAN toplantıları kapsamında bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna krizi ele alınırken Lavrov, Kiev'e silah desteğinin kabul edilemez olduğunu belirtti ve siyasi çözüme açık olduklarını ifade etti.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Filipinler'in başkenti Manila'da görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantıları kapsamında bir araya geldiği bildirildi. Ukrayna krizinin ele alındığı görüşmede, Lavrov'un, Amerikalı mevkidaşına temas hattındaki son durum hakkında bilgi verdiği ve 'Kiev yönetimine silah desteğiyle Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmaya çalışan Avrupa ülkelerinin istikrarsızlaştırıcı politikalarının kabul edilemez olduğunu' belirttiği aktarıldı. Lavrov'un, Rus tarafının siyasi ve diplomatik çözümüne açık olduğunu, ABD ile Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılara bağlı kaldığını teyit ettiği de vurgulandı.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin iyileştirilmesi sürecinin ele alındığı ve Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) ile ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) arasında temasların yeniden başlatılmasının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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