Lavrov'un BM Genel Kurulu'nda Zelenski hakkında sözleri şok etkisi yarattı: 'Elbette or...pu çocuğu ama bizim or...pu çocuğumuz'

BM Genel Kurulu'nda Rusya adına konuşan Lavrov, Batı'nın Volodimir Zelenskiy'e yönelik politikasını "elbette or...pu çocuğu, ama bizim or...pu çocuğumuz" ilkesine göre inşa ettiğini söyledi. Ayrıca Lavrov, Batılı devletlerin Rusya'yı zayıflatmak için Ukrayna'daki çatışmaları mümkün olduğunca uzatma amacında olduğunu söyledi.

Bu sene BM Genel Kurulu'na savaş nedeniyle Putin kendisi katılamayınca Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'ı gönderdi. BM Genel Kurulu'nda ülkesini temsilen konuşan Lavrov, Rus ordusunun sadece Kiev'in silahlı güçleriyle değil aynı zamanda kolektif Batı'nın askeri makinesiyle de karşı karşıya olduğunu söyledi. Lavrov, ayrıca Zelenski içinde çok ağır bir cümle kullandı.

''AMAÇLARI RUSYA'YI TÜKETMEK''

Lavrov, "Amaçları, kayıplara ve yıkıma rağmen Rusya'yı tüketmek ve zayıflatmak için çatışmaları mümkün olduğunca uzatmak. Böyle bir çizgi, Batılı ülkelerin Ukrayna ihtilafına doğrudan müdahil olması anlamına geliyor ve onları da buna taraf yapıyor. Kolektif Batı tarafından bu çatışmanın kasıtlı olarak körüklenmesi de cezasız kalıyor" diye konuştu.

''OR...PU ÇOCUĞU, AMA BİZİM OR...PU ÇOCUĞUMUZ''

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuşmasında, Batı'nın Volodimir Zelenskiy'e yönelik politikasını "elbette or...pu çocuğu, ama bizim or...pu çocuğumuz" ilkesine göre inşa ettiğini söyledi. Bu sözü ABD'nin 32. Başkanı Franklin D. Roosevelt, Latin Amerika "diktatörlerinden" biri için söylenmişti