Lavrov: Trump ve Putin Görüşmesinin Başarısızlık İhtimali Üzerine Konuştu
Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin başarısızlığa uğrayabileceği ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, sonuç tahmini yapmadıklarını belirtti.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin başarısızlığa uğrayabileceği ihtimaline ilişkin "Hiçbir zaman sonuca dair tahmin yapmaya çalışmayız. Ancak tartışmaya katkıda bulunacak argümanlarımız var ve tutumumuz net" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya geleceği Alaska'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump'ın görüşmenin başarısız olma ihtimalinin yüzde 25 olduğu yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Lavrov, "Biz hiçbir zaman sonuca dair öngörüde bulunmaya ya da tahmin yapmaya çalışmayız. Ancak tartışmaya katkıda bulunacak argümanlarımız var ve tutumumuz net. Bunu sunacağız" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'ya ziyaretleri sırasında önemli ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, "Başkan Putin de ABD Başkanı Trump'ın adına Witkoff da bu gerçeğe değindi. Umarım bu verimli diyaloğu sürdürebiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
