Üye Girişi
Haberler

Las Vegas'ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda bir Frontier Havayolları uçağı, yaklaşık 200 yolcu taşıyarak tehlikeli bir iniş gerçekleştirdi. San Diego'dan kalkan uçak, iniş sırasında alevler çıktı ve kokpit dumanla doldu. Pilotlar acil durum ilan etti ve havalimanı yetkilileri olayın nedenini araştırmak için harekete geçti. Bu olay, havacılık güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Las Vegas'taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda geçtiğimiz Cumartesi günü, yaklaşık 200 yolcu taşıyan bir Frontier Havayolları uçağı, iniş sırasında tehlikeli anlar yaşadı.

San Diego'dan kalkan 1326 sefer sayılı uçak, Las Vegas'a inerken "sert iniş" olarak tanımlanan bir durum yaşadı. İniş sırasında uçağın alt kısmında alevler görüldü ve kokpite duman dolduğu bildirildi.

Olay anının çarpıcı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Videolarda, uçağın alt kısmından alevler çıktığı ve itfaiye ekiplerinin hızla olay yerine müdahale ettiği görülüyor.

Pilotlar, kokpite dolan duman nedeniyle acil durum ilan etti. Bu durum, uçaktaki yolcular ve mürettebat için endişe verici anlar yaşanmasına neden oldu.

Havalimanı yetkilileri ve havayolu şirketi, olayın nedenini araştırmak için harekete geçti. Şu an için uçaktaki yolcuların durumu hakkında detaylı bir bilgi verilmedi, ancak büyük bir felaketin ucundan dönüldüğü açık.

Bu olay, hava yolculuğunun potansiyel riskleri konusunda bir kez daha dikkat çekti ve havacılık güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Yetkililer, olayın tam nedenini belirlemek ve gelecekte benzer durumların yaşanmasını önlemek için detaylı bir soruşturma yürüteceklerini açıkladı.

Las Vegas'ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı

Las Vegas'ta 200 yolcu taşıyan uçağın tekerlekleri iniş sırasında alev aldı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Teknoloji Las Vegas Havacılık Güvenlik Yaşam Dünya Diego

Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 3. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gelinim Mutfakta Eda kimdir? Eda Koç kaç yaşında, nereli? 7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi? Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor? Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor? Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.