Ladakh'ta Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Hindistan'ın Ladakh bölgesinde 'eyalet statüsüne kavuşturulma' talebiyle başlayan gösteriler sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, 80'den fazla kişi yaralandı.

HİNDİSTAN'ın Ladakh bölgesinde dün başlayan gösterilerin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hindistan idaresindeki Ladakh bölgesinde 'eyalet statüsüne kavuşturulma' talebiyle dün başlayan gösterilerin ardından Leh şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yetkililer, olaylarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve çoğu polis olmak üzere 80'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Gösterilere karıştığı düşünülen 50 kişinin de gözaltına alındığı bilgisi aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
