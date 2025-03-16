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Gece kulübünde yangın! En az 51 kişi hayatını kaybetti

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Kuzey Makedonya'nın Kocani kasabasındaki bir gece kulübünde çıkan yangında en az 51 kişi hayatını kaybetti. Kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçrayan yangın sonrası büyük bir izdiham yaşandığı ve çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Dünya son dönemde birbirinden korkunç yangın facialarıyla sarsılırken bir kahreden haber de Kuzey Makedonya'dan geldi.

SABAHA KARŞI BÜYÜK YANGIN

Kocani kasabında bulunan bir gece kulübünde sabaha doğru çıkan yangında en az 51 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybettiAlevler kısa sürede gece kulübünün tavanını sardı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

Gece kulübünde çıkan yangının kısa sürede tavan ve çatıya sıçradığı aktarılırken Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Yangında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı netleştirilmeye çalışılıyor" ifadesi yer aldı.

Gece kulübünde yangın! En az 50 kişi hayatını kaybetti

YANGIN SONRASI İZDİHAM YAŞANDI

Makedonya televizyonu Kanal 5, yangın çıktıktan sonra bir izdiham yaşandığını, bunun sonucunda yanıklar ve boğulmalar da dahil olmak üzere çok sayıda yaralanma yaşandığını bildirdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İçişleri Bakanlığı, etkinliğin organizasyonuyla herhangi bir bağlantısı olan tüm kişileri gözaltına aldı.

Gece kulübünde yangın! En az 51 kişi hayatını kaybetti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıDoğrucu davut:

NASIL YAPARSANIZ ÖYLE ÖLÜRSÜNÜZ.İÇKİ, FUHUŞ, HEPSİ GERİDE KALDI.IŞKKLARDA UYUSUNLAR...

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Haber Yorumlarımurat özkan:

Işıklar içinde gittiler

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

ÖLMÜŞ İNSANLARIN AİLELERİNİN HATIRINA BU YORUMLAR YAPILMAZ AMA MERCİMEKAKILLAR HERYERDE BÖLE MALESEF

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Haber YorumlarıErdal_19:

şimdi hesap vakti

Yorum Beğen38
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

oooo disco disco partizan diyorlardır şimdi

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Haber YorumlarıAli:

Ölmüşe bile Saygısı yok bazı OC larının

Yorum Beğen52
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Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Zamanında Osmanlı nın toprağı olan makedonya lı kardeşlerimiz özellikle üsküp gostivar kalkan istip kocani…….kardeşlerimiz başınız sağolsun

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Haber YorumlarıMGk:

ALKOL yanıcı bir madde ... Dünya genelinde iş güvenliği tehlikesi sebebiyle yasaklanmalıdır

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Haram Partilerden üzüntü olmaz.

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