Kuzey Kore, yeni geliştirdiği orta menzilli balistik füzeler için katı yakıt motorlarının başarılı bir şekilde test edildiğini duyurdu. Bu motorlar, itiş gücünü artırarak ve hızı yükselterek füzelerin tespitini zorlaştırıyor.

Kuzey Kore, yeni tip orta menzilli balistik füze için katı yakıt motorlarını test etti

Kuzey Kore, yeni tip orta menzilli balistik füze için geliştirdiği katı yakıt motorlarını test etti.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore, yeni geliştirdiği orta menzilli balistik füzeler için sıvı yakıt motorlarına kıyasla itiş gücünü yükselten ve hızını artırarak tespitini zorlaştıran katı yakıt motorlarının ilk testlerden başarıyla geçtiğini duyurdu.

Kuzey Kore, ilk kez geçen yıl başarılı şekilde denediğini duyurduğu 15 bin kilometre menzilli Hwasong-17'nin ilk test atışının birinci yıl dönümü için 18 Kasım'ı "Füze Sanayi Günü" ilan etmişti.

İlk ve ikinci aşama motorlarının testleri başarıyla tamamlanan orta menzilli balistik füzelerin denemesinin de "Füze Sanayi Günü"nde yapılması bekleniyor.

Yeni geliştirilen orta menzilli balistik füzelerin 4 bin kilometre menzili, ABD'ye bağlı Pasifik adası Guam'a ulaşabiliyor.