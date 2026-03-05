Haberler

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip "Ben de varım" dedi

Güncelleme:
Orta Doğu'da savaş devam ederken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni destroyer Choe Hyon üzerinden gerçekleştirilen stratejik seyir füzesi testini izledi; Pyongyang yönetimi denemenin donanmanın uzun menzilli saldırı kapasitesini güçlendirdiğini açıkladı.

Orta Doğu'da devam eden savaş küresel güvenlik dengelerini sarsarken, Kuzey Kore de askeri gücünü gösteren yeni bir adım attı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin yeni destroyer savaş gemisi Choe Hyon üzerinden gerçekleştirilen stratejik seyir füzesi testini yerinde izledi.

TESTLER BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Kuzey Kore devlet medyasında yer alan haberlere göre test kapsamında destroyerden ateşlenen stratejik seyir füzeleri belirlenen hedeflere başarıyla ulaştı. Pyongyang yönetimi, denemenin donanmanın uzun menzilli hassas saldırı kapasitesini doğruladığını ve yeni savaş gemisinin operasyonel kabiliyetini test etmek amacıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

SON DÖNEM ADIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Kuzey Kore'nin son dönemde donanmasını güçlendirmeye yönelik attığı adımlar dikkat çekiyor. Yakın zamanda tanıtılan Choe Hyon destroyeri, Pyongyang'ın deniz gücünü modernize etmeyi hedefleyen programın en önemli unsurlarından biri olarak görülüyor. Gemi, uzun menzilli seyir füzeleri, hava savunma sistemleri ve gelişmiş radar teknolojileriyle donatılmış durumda.

Füze testini izleyen Kim Jong-un, yaptığı açıklamada donanmanın caydırıcılık gücünün artırılmasının ülkenin savunma stratejisinde kritik bir rol oynadığını söyledi. Kim, özellikle denizden gerçekleştirilebilecek uzun menzilli saldırı kabiliyetinin geliştirilmesinin Kuzey Kore'nin güvenliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

DÜNYAYA MESAJ VERİYOR

Analistler, Pyongyang'ın bu hamlesinin yalnızca bölgesel değil küresel güvenlik dengeleri açısından da dikkatle takip edildiğini belirtiyor. ABD ile İran arasında devam eden savaşın uluslararası gerilimi artırdığı bir dönemde gerçekleştirilen testin, Kuzey Kore'nin askeri kapasitesini gösterme ve caydırıcılık mesajı verme amacı taşıdığı değerlendiriliyor.

Uzmanlara göre Kuzey Kore son aylarda hem balistik hem de seyir füzeleriyle gerçekleştirdiği testleri artırarak askeri gücünü sergilemeyi sürdürüyor. Bu gelişmeler, Kore Yarımadası'nda zaten hassas olan güvenlik ortamını daha da karmaşık hale getirebileceği yönünde yorumlara neden oluyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com
