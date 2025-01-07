Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, sosis sandviç satışını yasakladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un son aldığı kararlar ülkede yeni tartışmalara yol açtı. 40 yaşındaki liderin sosis sandviç (hot dog) satışını yasakladığı ve boşanan çiftleri hapis cezasına çarptırdığı bildirildi.

Lidere göre fast food kültürü fazla Batılı ve bu tür yiyeceklerin satışı vatana ihanet olarak değerlendirilecek. Sokaklarda sosis sandviç satan ya da evinde bu yemeği pişiren herkes çalışma kamplarına gönderilebilecek.

Ryanggang eyaletinden bir satıcı, "Pazarda budae-jjigae satışı durdu" dedi. Budae-jjigae, Kore-Amerikan füzyon mutfağından et, fasulye ve sosisli baharatlı bir yemek. 2017'de Güney Kore'den ithal edilen bu yemeği satanların dükkanları kapatılacak.

Boşananlara Ağır Ceza

Kim Jong Un'un yeni kararlarından biri de boşanan çiftlere yönelik. Boşanma "anti-sosyalist" bir eylem olarak görülüyor ve her iki tarafa da 6 aya kadar çalışma kampı cezası veriliyor. Kadınların daha uzun cezalar alabileceği belirtiliyor.

Ryanggang'dan bir vatandaş, "Mahkemede boşanan 12 kişi hemen çalışma kampına gönderildi. Geçen yıla kadar sadece boşanmayı başlatan taraf ceza alıyordu" açıklamasında bulundu.

Yeni Lider Adayı mı?

Öte yandan, Kim Jong Un'un sağlığıyla ilgili endişeler halefinin kim olacağı sorusunu gündeme getirdi. Lider, yeni yıl kutlamalarında 12 yaşındaki kızı Kim Ju Ae ile görüntülendi. Devlet medyası tarafından "büyük rehber kişi" olarak tanımlanan Ju Ae'nin, babasının halefi olabileceği konuşuluyor.