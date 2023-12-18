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Kuzey Kore, Japonya'ya balistik füze fırlattı

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Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlattığını ve füzenin Japon Denizi'ne düştüğünü duyurdu. Bakanlık, Kuzey Kore'nin eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin bugün yerel saatle 08.24 sıralarında kıtalararası balistik füze fırlattığını, füzenin Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) düştüğünü duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün sabah 08.24 sıralarında Kuzey Kore, Pyongyang bölgesinden kuzeydoğuya doğru kıtalararası balistik füze ateşledi. Şu anda ayrıntılar analiz ediliyor olsa da fırlatılan balistik füze yaklaşık 73 dakika boyunca uçtu ve saat 09.37 civarında Hokkaido'daki Okushiri Adası'nın yaklaşık 250 kilometre kuzeybatısında Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) düştü. Uçuş mesafesinin yaklaşık 1000 kilometre, maksimum irtifanın ise 6 bin kilometrenin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir" denildi.

"BARIŞ VE GÜVENLİĞE TEHDİT"

Bakanlık, Kuzey Kore'nin söz konusu eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirterek, "Kuzey Kore'nin eylemleri Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit etmektedir. Ayrıca, bu tür balistik füze fırlatmaları ilgili Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekte ve ulusal güvenlik açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Japonya, Kuzey Kore'yi şiddetle protesto etmekte ve şiddetle kınamaktadır. Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla ABD ve diğer ülkelerle yakın iş birliği içerisinde çalışmaya, bilgi toplamak ve analiz etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Japon Denizi Kuzey Kore Japonya Haberler

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