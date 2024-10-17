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Kuzey Kore, Güney Kore ile Tüm Bağlantılarını Kapatıyor

Kuzey Kore, Güney Kore ile Tüm Bağlantılarını Kapatıyor
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Kuzey Kore, Güney Kore ile kara ve demir yolu bağlantılarını tamamen kapattığını duyurdu. Savunma Bakanlığı açıklamasında, bazı yolların havaya uçurulduğu bildirildi.

KUZEY Kore, Güney Kore ile tüm kara ve demir yolu bağlantılarını kapattıklarını bildirdi.

Kuzey Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gyeongui ve Donghae yollarının bir bölümünde bağlantının kesildiği kaydedildi.

Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, Kuzey Kore Halk Ordusu (KPA) birliklerinin Güney Kore'ye giden kara ve demir yollarının 60 metrelik bölümünü havaya uçurduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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