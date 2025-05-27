Kuzey Kore'den Trump'ın 'Altın Kubbe' Projesine Tehditkar Yanıt

Kuzey Kore'den Trump'ın 'Altın Kubbe' Projesine Tehditkar Yanıt
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Kuzey Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Altın Kubbe' füze savunma sistemini tehlikeli bulduğunu ifade ederek, bu projenin nükleer silah sahibi devletlerin stratejik güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı.

KUZEY Kore, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Altın Kubbe' adlı füze savunma sistemi projesini, 'tehlikeli ve tehditkar' olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Amerikan Çalışmaları Enstitüsü, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Altın Kubbe' projesi hakkında bir memorandum yayımladı. Enstitü, 'Altın Kubbe' adlı füze savunma sisteminin, 'tehlikeli ve tehditkar' olduğunu belirtirken, projenin ABD tarafından 'düşmanca yaklaşılan' nükleer silah sahibi devletlerin stratejik güvenliğini tehdit etmeyi amaçladığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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