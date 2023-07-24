Kuzey Kore, askeri gücünü sürekli geliştireceğini belirtti

Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı, Pyongyang yönetiminin askeri gücünü sürekli geliştireceğini ve bunun sonunun olmadığını belirtti. Kore Yarımadası'nda herhangi bir savaş riskini ortadan kaldırmak için böyle bir gücün ön koşul olduğu savunulan yazıda, nükleer savaşın patlak verebileceği iddia edildi.

Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı, Pyongyang yönetiminin askeri gücünü sürekli geliştireceğini ve bunun sonunun olmadığını belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore İşçi Partisi Merkez Komitesinin resmi gazetesi Rodong Sinmun'da bildiri şeklinde yer alan imzasız yazıda, Pyongyang yönetiminin, askeri gücünü sürekli geliştireceği ve bunun sonu olmadığı vurgulanarak, böyle bir hedefin ne pahasına olursa olsun durmaksızın daha hızlı şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kore Yarımadası'nda herhangi bir savaş riskini ortadan kaldırmak için böyle bir gücün ön koşul olduğu savunulan yazıda, "Ebedi barış herhangi bir düşmana karşı galip gelebilecek öz savunma gücünün ardında yatar." ifadesi kullanıldı.

Yazıda ayrıca Kuzey Kore'nin, nükleer ve füze programlarının gelişimine odaklanmaması halinde nükleer savaşın patlak verebileceği iddia edilerek, "Ülkemiz ve ulusumuz, diğerleri gibi ekonomik kalkınmaya konsantre olsaydı, tarihteki bütün felaketlerden daha büyük bir felakete yol açacak bir nükleer savaş onlarca kez meydana gelecek ve bugünkü medeni dünya var olmayacaktı." değerlendirmesine yer verildi.