İtalya'daki bir dağda binlerce dinozor ayak izi keşfedildi: 'Muazzam bir bilimsel hazine'

Kuzey İtalya'daki bir milli parkta 210 milyon yıl öncesine ait binlerce dinozor ayak izi bulundu.

Çapları 40 cm'ye kadar ulaşan ayak izleri paralel sıralar halinde dizilmiş durumda, birçoğunda ayak parmaklarının ve pençelerin belirgin izleri görülüyor.

Dinozorların, uzun boyunlu, küçük başlı ve keskin pençeli otçul prosauropodlar olduğu düşünülüyor.

Milano'dan paleontolog Cristiano Dal Sasso, "Yaşadığım bölgede böylesine muhteşem bir keşfe rastlayacağımı asla hayal etmezdim" diyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında bir fotoğrafçı, Milano'nun kuzeydoğusundaki Stelvio Milli Parkı'nda, dikey bir dağ yamacında yüzlerce metre boyunca uzanan ayak izleri olduğunu fark etti.

Triyas döneminden -yaklaşık 250 ila 201 milyon yıl önce- bu yamaç bir gelgit düzlüğüydü ve zaman içinde Alplerin bir parçası haline gelmişti.

Dal Sasso, "Burası dinozorlarla doluydu; muazzam bir bilimsel hazine" diyor.

Sürülerin uyum içinde hareket ettiğini belirten uzman, "Ayrıca, hayvan gruplarının belki de savunma amacıyla bir daire şeklinde toplanması gibi daha karmaşık davranışların izleri de mevcut" diye ekliyor.

Boyları 10 metreye kadar ulaşabilen prosauropodlar iki ayak üzerinde yürüyordu ancak bazı durumlarda ayak izlerinin önünde el izleri bulundu. Bu da muhtemelen durup ön ayaklarını yere dayayarak dinlendiklerini gösteriyor.

Bu alanı keşfeden fotoğrafçı Elio Della Ferrera, keşfin "hepimize yaşadığımız yerler, evimiz, gezegenimiz hakkında ne kadar az şey bildiğimizi düşündürmesini" umduğunu söyledi.

İtalyan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre, bölge ıssız ve ulaşımız zor, bu nedenle insansız hava araçları ve uzaktan algılama teknolojisi kullanılacak.

Stelvio Milli Parkı, İtalya'nın İsviçre sınırındaki Fraele vadisinde, gelecek yıl Kış Olimpiyatları'nın düzenleneceği yere yakın bir konumda yer alıyor.

İtalyan Kültür Bakanlığı, açıklamasında, "Sanki tarih, dünyanın en büyük spor etkinliğine saygı duruşunda bulunmak istemiş gibi; doğa ve spor arasında sembolik bir bayrak devriyle geçmişi ve bugünü bir araya getiriyor" ifadelerini kullandı.