Kuzey Irak'ın Duhok şehrinde çarpışan tankerin alev almasıyla yaşamını yitiren şoför Ferhan Salcan'ın cenazesi Silopi'ye getirildi. Kazayla alev topuna dönen yakıt tankeri içinde vefat eden Salcan'ın cenazesi bu sabah Habur Sınır Kapısı üzerinden Silopi'ye getirildi.

Kuzey Irak'ta trafik kazası sonucu vefat eden şoförün cenazesi Şırnak'ın Silopi ilçesine getirildi.

Kuzey Irak'ın Duhok şehrinde çarpışan tankerin alev almasıyla yaşamını yitiren şoför Ferhan Salcan'ın (39) cenazesi Silopi'ye getirildi. Dün akşam, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Duhok şehrinin Kelek-Berdereş beldesi yolu üzerinde iki yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Türk vatandaşı Ferhat Salcan hayatını kaybetmişti.

Kazayla alev topuna dönen yakıt tankeri içinde vefat eden Salcan'ın cenazesi bu sabah Habur Sınır Kapısı üzerinden Silopi'ye getirildi. Silopi Devlet Hastanesinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Salcan'ın cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından cenaze Silopi ilçesine bağlı Çiftlik köyüne getirilerek köy mezarlığında defnedilecek. - ŞIRNAK