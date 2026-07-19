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Kuveyt: İran'ın düzenlediği saldırılarda elektrik üretim santralleri zarar gördü

Kuveyt: İran'ın düzenlediği saldırılarda elektrik üretim santralleri zarar gördü
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Kuveyt Enerji Bakanlığı, İran'ın son iki günde ikinci kez düzenlediği saldırılarda elektrik üretim santrallerinin zarar gördüğünü açıkladı.

KUVEYT Enerji Bakanlığı, İran'ın düzenlediği saldırılarda elektrik üretim santrallerinin zarar gördüğünü duyurdu.

Kuveyt Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın son iki günde ikinci kez elektrik ve su arıtma tesislerine düzenlediği saldırılarda elektrik üretim santrallerinin zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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