Kuveyt: İran'ın düzenlediği saldırılarda elektrik üretim santralleri zarar gördü

KUVEYT Enerji Bakanlığı, İran'ın düzenlediği saldırılarda elektrik üretim santrallerinin zarar gördüğünü duyurdu.

Kuveyt Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın son iki günde ikinci kez elektrik ve su arıtma tesislerine düzenlediği saldırılarda elektrik üretim santrallerinin zarar gördüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı