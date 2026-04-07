Kuveyt: Son 24 saatte ülke İran kaynaklı 16 seyir füzesi ve 46 İHA ile hedef alındı

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte İran'dan gelen 16 füze ve 46 insansız hava aracının ülkeye saldırdığı bilgisini paylaştı. Hava savunma sistemleri etkin bir şekilde müdahale etti, ancak bazı yaralanmalar meydana geldi.

KUVEYT Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin İran kaynaklı 16 füze ve 46 insansız hava aracıyla hedef alındığını duyurdu.

Kuveyt Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, İran'dan Kuveyt'e yönelik saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı. Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 2 seyir ve 14 balistik olmak üzere toplam 16 füzenin tespit edilerek imha edildiğini belirten Atvan, ülkenin ayrıca 46 insansız hava aracı (İHA) saldırısıyla hedef alındığını bildirdi.

Sözcü Atvan, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA müdahalesi sırasında şarapnel parçalarının yerleşim bölgesindeki bir eve isabet ettiğini, olayda can kaybı olmadığını fakat yaralılar bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de

Koca ülkeyi çalıştıracak olmanın bedeli belli: İşte Hagi'nin maaşı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 16 gözaltı kararı