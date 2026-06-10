Kuveyt ordusu: Ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi
Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik bir saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Saldırının kaynağına ilişkin bilgi verilmezken vatandaşlara güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
KUVEYT ordusu, ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
Kuveyt ordusunun sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda ülkeye yönelik saldırıyı engellemeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.
Saldırıların kaynağına ilişkin bilgi paylaşılmayan açıklamada, vatandaşlara güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı