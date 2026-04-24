Kuveyt, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan hava sahasını kademeli olarak açıyor

KUVEYT, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan hava sahasının kademeli olarak yeniden açıldığını bildirdi.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki hava sahasının yeniden uçuşlara açıldığını duyurdu. Kuveyt resmi haber ajansında yer alan açıklamada, operasyonların güvenli bir şekilde yeniden başlamasını sağlamak amacıyla alınan kararın, ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleriyle yürütülen koordinasyonun ardından uygulamaya konulduğu belirtildi.

DGCA Başkanı Hammud Mübarek es-Sabah, hava trafiğinin 'en yüksek emniyet ve güvenlik standartlarına uygun olarak' kademeli şekilde normale döneceğini kaydetti. Hasar gören tesislerdeki bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini ifade eden es-Sabah, ilk etapta operasyonların belirli noktalara yönelik gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kuveyt, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve ardından İran'ın İsrail'e ve Kuveyt'in de aralarında bulunduğu bölgedeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırıları nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatmıştı.

