Kuşadası açıklarında düzensiz göçmen kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalışan bir düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Suriye uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında bir kişinin yüzerek Sisam Adası'na geçmeye çalıştığını tespit etti.
Bölgeye gönderilen ekipler, Suriye uyruklu göçmeni bota aldı.
Yabancı uyruklu kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Dünya