Haberler

Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz

Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de teslimat yapmak için navigasyonu takip eden kurye, kendini denizde buldu. Minibüsüyle denize giren kuryenin o anları fotoğrafa yansıdı.

  • İngiltere'de bir kurye, GPS'in yönlendirdiği yolda deniz sularına dalan minibüsüyle mahsur kaldı.
  • Gelgit nedeniyle yükselen suların ortasında kalan araçtan sürücü, ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi.
  • Teslimat paketleri suda kalan araç, çekici yardımıyla kurtarıldı.

İngiltere'de teslimat adresine ulaşmak için navigasyon cihazını takip eden bir kurye, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. GPS'in yönlendirdiği yolun deniz sularıyla kaplı olduğunu fark etmeyen sürücü, minibüsüyle sığ sulara daldı.

ARAÇ SULARIN ORTASINDA KALDI

Gelgit nedeniyle yükselen suların ortasında kalan araç kısa sürede mahsur kalırken, kuryenin çaresiz anları çevredekilerin kameralarına yansıdı.

Olay yerine gelen ekipler, su seviyesinin yükselmesiyle zor anlar yaşayan sürücüyü güvenli bir şekilde tahliye etti. Yetkililer, özellikle sahil bölgelerinde navigasyonun yanı sıra gelgit tabelalarının da dikkatle takip edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Teslimat paketleri suyun içinde kalırken, kuryenin aracı çekici yardımıyla kurtarılabildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHalit:

Beyinsiz kurye bizde paket servisi yapıyoruz bazen navigasyon dağ yoluna yönlendiriyo kısa mesafe diye görüp dönüyorum ne alaka bukadar su yükselmiş heryer su arabayı oraya sürmüş???

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Kuri:

Sığır lar da araba kullanıyor...idare et ağam

yanıt3
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı

Ünlü rapçi, şov yapacağım derken abarttı
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü

Küçük çocuğun korkunç şekilde can verdiği anlar kamerada
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı

Ünlü rapçi, şov yapacağım derken abarttı
Bu köyde evlerin duvarları sırlarla dolu! Bin 750 yıl sonra keşfedildi

Bu köyde evlerin duvarları sırlarla dolu! Bin 750 yıl sonra keşfedildi