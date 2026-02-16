Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
İngiltere'de teslimat yapmak için navigasyonu takip eden kurye, kendini denizde buldu. Minibüsüyle denize giren kuryenin o anları fotoğrafa yansıdı.
- İngiltere'de bir kurye, GPS'in yönlendirdiği yolda deniz sularına dalan minibüsüyle mahsur kaldı.
- Gelgit nedeniyle yükselen suların ortasında kalan araçtan sürücü, ekipler tarafından güvenli şekilde tahliye edildi.
- Teslimat paketleri suda kalan araç, çekici yardımıyla kurtarıldı.
İngiltere'de teslimat adresine ulaşmak için navigasyon cihazını takip eden bir kurye, beklemediği bir sürprizle karşılaştı. GPS'in yönlendirdiği yolun deniz sularıyla kaplı olduğunu fark etmeyen sürücü, minibüsüyle sığ sulara daldı.
ARAÇ SULARIN ORTASINDA KALDI
Gelgit nedeniyle yükselen suların ortasında kalan araç kısa sürede mahsur kalırken, kuryenin çaresiz anları çevredekilerin kameralarına yansıdı.
Olay yerine gelen ekipler, su seviyesinin yükselmesiyle zor anlar yaşayan sürücüyü güvenli bir şekilde tahliye etti. Yetkililer, özellikle sahil bölgelerinde navigasyonun yanı sıra gelgit tabelalarının da dikkatle takip edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Teslimat paketleri suyun içinde kalırken, kuryenin aracı çekici yardımıyla kurtarılabildi.