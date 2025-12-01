Kuryeden mide bulandıran teslimat: Yere düşen tavukları kutusuna geri koydu!
ABD'nin Florida eyaletinde bir aile, yemek siparişi için gelen kuryenin hijyen dışı hareketlerine tanık oldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kuryenin yere düşürdüğü tavuk parçalarını kutuya geri koyduğu ve parmaklarını yalayıp ayakkabısının tabanıyla dökülen yeri sildiği görüldü. Aile, görüntüleri izleyince büyük bir şok yaşayarak siparişi yemekten vazgeçti. Olay sosyal medyada büyük tepki topladı.
YERE DÜŞEN TAVUKLARI KUTUYA GERİ KOYDU
Olay, ailenin evinin önündeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kurye, paketleme sırasında yere düşen tavuk parçalarını toplayarak tekrar kutuya koyuyor. Hijyen kurallarının tamamen hiçe sayıldığı bu anlar sosyal medyada tepki topladı.
PARMAKLARINI YALAYIP AYAKKABISIYLA YERİ SİLDİ
Skandala dönüşen davranış bununla da sınırlı kalmadı. Görüntülerde kuryenin, paketle uğraşırken parmaklarını yaladığı, daha sonra da yere dökülenleri ayakkabısının tabanıyla silerek tüm izleri ortadan kaldırmaya çalıştığı görüldü.
AİLE SON ANDA FARK ETTİ
Siparişi yemek üzereyken güvenlik kamerası görüntüleriniizleyen aile, görüntüler karşısında dehşete düştü. Aile üyeleri, "Neyse ki videoyu yemeğe başlamadan önce izledik. Yoksa ne yediğimizi bilmeyecektik." açıklamasında bulundu.