Kuryeden mide bulandıran teslimat: Yere düşen tavukları kutusuna geri koydu!

ABD'nin Florida eyaletinde bir ailenin siparişleri için gelen kurye, yaptığı hijyen dışı hareketlerle tepki çekti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kurye, yere düşürdüğü tavuk parçalarını hiçbir şey olmamış gibi kutuya geri koydu, ardından parmaklarını yalayıp ayakkabısının tabanı ile dökülen yeri sildi. Aile, görüntüleri izleyince büyük şok yaşadı ve siparişi yemekten son anda vazgeçti.

Florida'da bir aile, sipariş ettikleri yemeğin hazırlanma ve teslimat sürecine ilişkin izledikleri görüntüler karşısında adeta şok yaşadı. Bir kurye, yere düşürdüğü tavuk parçalarını hiçbir şey olmamış gibi kutuya geri koydu, ardından parmaklarını yalayıp ayakkabısının tabanıyla yere sildi.

YERE DÜŞEN TAVUKLARI KUTUYA GERİ KOYDU

Olay, ailenin evinin önündeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kurye, paketleme sırasında yere düşen tavuk parçalarını toplayarak tekrar kutuya koyuyor. Hijyen kurallarının tamamen hiçe sayıldığı bu anlar sosyal medyada tepki topladı.

PARMAKLARINI YALAYIP AYAKKABISIYLA YERİ SİLDİ

Skandala dönüşen davranış bununla da sınırlı kalmadı. Görüntülerde kuryenin, paketle uğraşırken parmaklarını yaladığı, daha sonra da yere dökülenleri ayakkabısının tabanıyla silerek tüm izleri ortadan kaldırmaya çalıştığı görüldü.

AİLE SON ANDA FARK ETTİ

Siparişi yemek üzereyken güvenlik kamerası görüntüleriniizleyen aile, görüntüler karşısında dehşete düştü. Aile üyeleri, "Neyse ki videoyu yemeğe başlamadan önce izledik. Yoksa ne yediğimizi bilmeyecektik." açıklamasında bulundu.