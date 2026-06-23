Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'da

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'da
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da TÜRKPA Genel Sekreterliğini ziyaret ederek, Türk devletleri arasındaki iş birliği ve dayanışmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

KURTULMUŞ, TÜRKPA GENEL SEKRETERLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'da Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "TÜRKPA Genel Sekreteri Sayın Ramil Hasan'dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Türk Devletleri Teşkilatının parlamenter asamblesi olan TÜRKPA'nın, Türk devletleri arasındaki dayanışma ve iş birliğine sunduğu katkıları memnuniyetle takip ediyoruz. Asamblemiz çok büyük mesafe almış, uluslararası camiada adından söz edilen bir parlamenter asamble haline gelmiştir. Bu önemli çatı altında görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı hakkında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın, ''Ne olur beni çıkar'' diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi

''Ne olur beni çıkar'' diye ağlayarak yalvaran oyuncusunun adını verdi
Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu

Yasak aşk skandalını ortaya çıkaran ismin ölümü acı oldu
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak

Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
İsmail Kartal ince eleyip sık dokuyor: Tam 17 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 17 veda birden
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

3 yıllık sözleşme! Yeni takımına imzayı atıyor
Tartışma yaratan kamp! Yastık yumruklamak için servet ödüyorlar

Kampınız batsın! Ceplerinden çıkan parayı duyunca şoke olacaksınız