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Kurtlar Vadisi'ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde

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Suriye'de Beşar Esad devri kapandı. Muhaliflerin Şam'ı da ele geçirmesinin ardından Esad ve ailesinin Rusya'ya sığındığı ortaya çıktı. Suriye'deki gelişmelerin gölgesinde Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahne de yeniden gündeme geldi. Ömer Baba ve Deli Hikmet karakterleri arasındaki diyalog Suriye'de son yaşananlar üzerine sosyal medyada viral oldu.

Suriye'de 12 günde 61 yıllık Baas rejimi ve 54 yıllık Esad ailesi devri kapandı. Muhaliflerin Şam'a kadar ilerlemesinin ardından Beşar Esad ve ailesi Rusya'ya kaçtı.

Kurtlar Vadisi dizisinin 2003 yılında yayımlanan bir sahnesi Esad yönetiminin devrilmesinin ardından yeniden gündemde. Kurtlar Vadisi dizisinin 2003 yılında yayınlanan bölümünde, Ömer Baba ve Deli Hikmet karakterleri arasındaki diyalog Suriye'de son yaşananlar üzerine sosyal medyada viral oldu.

"ESAD HAZIR OLA GEÇMİŞ DURUMDA"

Sahnede Ömer Baba'nın karşısında oturan Deli Hikmet, Suriye ile ilgili şunları söylüyor:

"Sırada Suriye var Ömer Baba. Ben sana gazetelerin yazmadığını söyleyeyim. Bu savaş planlarının arkasında İsrail'in parmağı var. Bak göreceksin. Suriye ya bomba ile ya sopa ile adam edilecek. Esad hazır ola geçmiş durumda. O da ne yapsın? Koca Irak, 20 günde bitti. Suriye valla beş günde biter. Suriye bilmiyor mu bu işlerin altında İsrail'in olduğunu? Bilmiyor mu zavallı Filistin'in de işinin yavaş yavaş biteceğini. Valla Ömer Baba bu savaştan en karlı İsrail çıkar. Irak petrolü boru hattı ile İsrail'in üstünden geçer. İsrail de para üstüne para kazanır. Baş düşmanı İran, Irak'a yapılan muameleyi görür. Irak üçe bölünürse İran beşe bölünür"

Kurtlar Vadisi'ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Bir daha hakemlik yapamayacak
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Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
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Olay adamdan açıklama var
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Bunu görmek için Kurtlar Vadisi izlemeye gerek yok. Dizilerden tarih ve dış politika öğrenecek kadar alçalmadık.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıEnes Marmara:

Rahmetli Erbakan Hoca 1990 Yıllarda Suriye’nin Karışacağını Söylüyordu !!! Defalarca Milleti ve AKP Hükümetini Uyardı !!!! Ama Nafile !!! Kıymetini Bilmediler…

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme5
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Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

BOP eşbaşkanımız görevini iyi yapıyor

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme11
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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

BOP esbaskani recep sayesinde

Yorum Beğen7
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