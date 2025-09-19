Haberler

Küresel Sumud Filosu, Plastik Atıklara Takılan Caretta'yı Kurtardı

Küresel Sumud Filosu, Plastik Atıklara Takılan Caretta'yı Kurtardı
Küresel Sumud Filosu, denizdeki plastik atıklara takılan bir Caretta'yı kurtardı. İspanya ve Tunus'tan hareket eden filo, Girit adasına doğru yola çıkıyor.

KÜRESEL Sumud Filosu'nun, seyir halindeyken karşılaştıkları, denizdeki plastik atıklara takılmış Caretta'yı kurtardığı bildirildi.

Sırasıyla İspanya ve Tunus'tan hareket eden Küresel Sumud Filosu, İtalya'daki gemilerle buluştuktan sonra Girit adasına doğru yola çıktı. Küresel Sumud Filosu, seyir halindeyken karşılaştıkları, denizdeki plastik atıklara takılmış bir Caretta'yı kurtardı. Küresel Sumud Filosu'nda, 'Özgürlük Filosu Koalisyonu', 'Küresel Gazze Hareketi', 'Mağrib Sumud Konvoyu' ve Malezya merkezli 'Sumud Nusantara' organizasyonu yer alıyor. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
