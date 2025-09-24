Sumud Filosu'na İsrail'den Dronlu Saldırı: Sabah paylaşım yaptılar

(ANKARA) - Filistin'e insani yardım ulaştırma amacı ile oluşturulan ve İsrail'in deniz ablukasını aşmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, dün gece saatlerinde yeniden İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Filo'dan yapılan açıklamada, "Tunus'ta limandaki gemilerine tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarda ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar bırakıldığı" bildirilirken; "Motivasyonumuz hala kırılmadı. Gazze halen rotamız, pusulamız insanlık" denildi.

Küresel Sumud Filosu'na dün, İsrail tarafından dronlar ile ses bombalı saldırı düzenlendi. İnsan hakları aktivisti ve Filo'nun organizatörlerinden Yasemin Acar, saldırıya ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Acar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Size Tunus'ta saldırıya uğrayan Alma adlı gemiden sesleniyorum. Uluslararası sular savaş alanı haline getirildi. Yunanistan açıklarında bombaların hedefi olduk. Şu konuya açıklık getirelim, biz insani yardım taşıyan bir insani yardım organizasyonuyuz. Filistin özgür kalana kadar devam edeceğiz. Yolumuza devam ediyoruz, geri dönmüyoruz" dedi.

"Filomuza yönelik dron saldırıları kesintisiz şekilde devam ediyor"

Filo, dün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Filomuza yönelik dron saldırıları kesintisiz şekilde devam ediyor. Ayrıca, deniz üzerinde tanımlanamayan insansız deniz araçlarının varlığı tespit edildi. Tunus'ta limandaki gemilerimize bırakılan ve tanımlanamayan toplardan sonra bu geceki saldırılarda ses bombaları ve tanımlanamayan kimyasallar gemilerimize atılmıştır. İki gemimizin yelkeni hasar görmüştür" denildi.

Filosu'nun bugün yaptığı paylaşımda da "Çokça dron saldırısının hedefi olduktan sonra günaydın. Motivasyonumuz hala kırılmadı. Gazze halen rotamız, pusulamız insanlık" ifadesine yer verildi.

Filo endişe duyduklarını açıklamıştı

Küresel Sumud Filosu, 31 Ağustos günü Barselona kentinden başladıkları yolculuklarında 7 Eylül günü Tunus'a ulaşmaya başlamışlar; 8 ve 9 Eylül tarihlerinde burada dron saldırısına uğramışlardı. Geçtiğimiz günlerde ise filoyu çok sayıda dronun takip ettiğini açıklayıp, endişelerini dile getirmişlerdi.