Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği; ABD, nisan ayı tarım dışı istihdam ve nisan ayı işsizlik oranı belli oldu. Döviz, borsa ve altın fiyatlarını etkilemesi beklenen rakamlara göre Nisan ayı tarım dışı istihdamında 177 binlik artış oldu. İstihdam artışında beklenti 138 bin önceki ay artış ise 185 bindi. Nisan ayı işsizlik oranı %4,2 olarak gerçekleşti, beklenti ve önceki artış yüzde 4,2'ydi.

TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİSİ 135 BİN SEVİYESİNDEYDİ

Dünya çapında 68 ekonomistin tahminlerine göre, Nisan 2025 için tarım dışı istihdam artışı beklentileri 50 bin ile 171 bin arasında değişiyor. Medyan beklenti ise 135 bin seviyesinde. Mart ayında açıklanan TDİ verisi 228 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Bu güçlü performans, Nisan ayında da benzer bir artışın olabileceğine işaret ediyor. Ancak, ekonomideki yavaşlama sinyalleri ve tarife kaynaklı belirsizlikler, istihdam artışında bir miktar düşüşe neden olabilir.

İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİLERİ

İşsizlik oranı için piyasa beklentileri %4,1 ile %4,3 arasında değişiyor. Medyan tahmin %4,2 seviyesinde. Mart ayında işsizlik oranı %4,2 olarak gerçekleşmişti. Bu oran, işgücü piyasasında hafif bir gevşemeye işaret ediyor.

ORTALAMA SAATLİK KAZANÇLAR

Ücret artışları, enflasyon baskılarını değerlendirmek açısından önemli bir gösterge. Mart ayında ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %3,8 artış göstermişti. Nisan ayında benzer bir artışın devam etmesi, enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret edebilir.