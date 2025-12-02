Küba'da Sivrisinek Kaynaklı Hastalıklardan 33 Kişi Hayatını Kaybetti

KÜBA'da sivrisinek kaynaklı salgın hastalıklar nedeniyle 33 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Küba Sağlık Bakanı Yardımcısı Carilda Pena, ülkede sivrisinek kaynaklı hastalıkların arttığını belirterek, Dang virüsü nedeniyle 12, Chikungunya nedeniyle ise 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Pena, yaşamını yitirenlerin en az 21'inin 18 yaş altında olduğunu ifade etti.