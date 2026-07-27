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Putin'den Rus Gemilerine El Koyma Girişimlerine Misilleme Talimatı

Putin'den Rus Gemilerine El Koyma Girişimlerine Misilleme Talimatı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donanma Günü toplantısında, Rus ticari ve askeri gemilerine yönelik el koyma girişimlerine karşılık verilmesini emretti. Putin, uluslararası deniz hukuku çerçevesinde kararlı bir mücadele çağrısı yaparken, donanmanın Ukrayna'daki ilerleyişine ve nükleer caydırıcılıktaki rolüne de değindi.

KREMLİN, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya Deniz Kuvvetleri'ne Rus gemilerine el koyma girişimlerine karşılık vermeyi emrettiğini duyurdu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Donanması Günü dolayısıyla St. Petersburg kentinde askeri yetkililerle bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Moiseyev ve filo komutanları tarafından Putin'e güncel operasyonel durum ve icra edilen görevlere ilişkin brifing verildi.

Toplantıda donanma mensuplarına seslenen Putin, ticari gemiler de dahil olmak üzere Rus filosunu hedef alan art niyetli adımlara dikkat çekerek, gemilere el koyma girişimlerine karşı misilleme yapılması talimatını verdi. Bu tür korsanlık faaliyetlerine karşı uluslararası deniz hukuku çerçevesinde ancak son derece kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, yürütülecek karşı adımların etkili olmasını beklediğini kaydetti.

Rusya Deniz Kuvvetleri unsurlarının Ukrayna'daki çatışmalardaki aktif rolüne de değinen Putin, deniz piyadelerinin sürekli bir ilerleyiş içinde olduğunu ve sadece bu yıl içerisinde 20'den fazla yerleşim yerinin kontrolünü sağladığını aktardı. Rus donanmasının kapasitesini geliştirmeyi ve savaş gemilerini en modern silah sistemleriyle donatmayı sürdüreceklerini belirten Putin, donanmanın ülkenin nükleer caydırıcılığını oluşturan nükleer üçlemede kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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