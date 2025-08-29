Putin ve Erdoğan 1 Eylül'de Çin'de Görüşecek

Putin ve Erdoğan 1 Eylül'de Çin'de Görüşecek
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Eylül'de Çin'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu. Görüşmede ikili iş birliği, küresel gündem meseleleri ve Ukrayna krizi gibi konular ele alınacak.

KREMLİN Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çin'de bir araya geleceğini açıkladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi için ziyarette bulunacağı Çin'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 1 Eylül'de görüşeceğini duyurdu. Uşakov, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yapılacak görüşmenin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme planlanıyor. Liderler sürekli iletişim halinde ve sık sık telefon görüşmeleri yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye liderlerinin bu yılki ilk yüz yüze görüşmesinin Çin'de gerçekleştirileceğini kaydeden Uşakov, "Elbette ikili iş birliği konuları ve küresel gündem meseleleri de ele alınacak. Ukrayna konusu da kesinlikle görüşülecek" dedi. Uşakov, Türkiye'nin Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik çözüm bulma çabalarında önemli bir rol oynadığını ve İstanbul'u doğrudan Rusya-Ukrayna müzakereleri için bir platform olarak sunduğunu, Moskova'nın da Ankara yetkililerine teşekkür ettiğini ekledi.

Uşakov, "Ayrıca Orta Doğu, Kuzey Afrika, Kafkasya bölgesi ve benzeri bölgelerdeki son gerilimler de görüşmelerde ele alınacak" ifadelerini kullandı.

