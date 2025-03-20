Kremlin'den 'İmamoğlu' açıklaması: Türkiye'nin iç meselesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ve ardından Türkiye'de başlayan protesto gösterilerine ilişkin soruya yanıt verdi.

'RUSYA DİĞER DEVLETLERİN İÇ İŞLERİNE ASLA KARIŞMAZ"

'Rusya diğer devletlerin iç işlerine asla karışmaz' diyen Peskov, "Her zaman şunu söyledik: Başkalarının bize nasıl yaşamamız gerektiğini söylemesinden hoşlanmıyoruz ve asla başka bir ülkenin iç işlerine karışmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini kabul ettiğini ancak henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti. Peskov, "Hâlâ geçerli olan bir davet var ve Başkan (Putin) bu daveti minnetle kabul etti. Ancak ziyaret tarihleri üzerinde diplomatik kanallar aracılığıyla henüz mutabakata varılmadı" dedi.