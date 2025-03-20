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Kremlin'den 'İmamoğlu' açıklaması: Türkiye'nin iç meselesi

Kremlin'den 'İmamoğlu' açıklaması: Türkiye'nin iç meselesi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve ardından başlayan protestolara ilişkin soru üzerine, ''Rusya diğer devletlerin iç işlerine asla karışmaz'' dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, günlük basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ve ardından Türkiye'de başlayan protesto gösterilerine ilişkin soruya yanıt verdi.

'RUSYA DİĞER DEVLETLERİN İÇ İŞLERİNE ASLA KARIŞMAZ"

'Rusya diğer devletlerin iç işlerine asla karışmaz' diyen Peskov, "Her zaman şunu söyledik: Başkalarının bize nasıl yaşamamız gerektiğini söylemesinden hoşlanmıyoruz ve asla başka bir ülkenin iç işlerine karışmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin'den 'İmamoğlu' açıklaması: Türkiye'nin iç meselesiKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini kabul ettiğini ancak henüz bir tarih belirlenmediğini belirtti. Peskov, "Hâlâ geçerli olan bir davet var ve Başkan (Putin) bu daveti minnetle kabul etti. Ancak ziyaret tarihleri üzerinde diplomatik kanallar aracılığıyla henüz mutabakata varılmadı" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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Yorumlar (26)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

eskiden olsa dünya sıraya girerdi !!! kimse bize karışamaz ! artık eski Türkiye yok ayar verme yok kulak çekme yok ! var ol Erdoğan ömrün uzun olsun uzun adam

Yorum Beğen285
Yorum Beğenme105
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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Aptal Koyun Kasabin Bicagini Yalarmis..

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yanıt26
Haber YorumlarıBen Kemal:

m@l çünkü işlerine böyle geliyor. kullandığı isme bak zekasız

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Haber YorumlarıMorpheus Che:

Siz Fanatik dindar bilinci Türkyiyenin başindaki en büyük belasiniz!hiç algı yok dimi,düşünme,fikir üretme,sadece oto beyinle bu yaşamlarinizi sürdüyorsunuz.Malesef olan Türk gençliğine oluyor,eskiden dış güçler Türkiyenin iç meselesine karışırdi şimdi neden karişmiyor?acaba senin yöneten şahisin ipleri o gizli derin Vatikan,cemiyetinin elinde olmasın?.Gün gelicek kafanızı duvarlara vurucaksiniz!

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Haber YorumlarıRevolver:

bu soru neden başka bir ülke liderine sorulur.. çünkü herkes biliyor ki yapılan operasyon siyasidir.. adli bir olay olsa kim neden haberi yapıp abd te rusyaya fikrini sorsun..

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Gözleriniz kör olmuş bakıp görmeyenlerdensiniz

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Haber YorumlarıGalactic Konsey:

Ekrem İmamsona resmi açıklama ile destek veren tek ülke Yunanistan oldu, hadi buna da bir kılıf uydur.

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Haber YorumlarıUğur Çetin:

Yorumları akp nin paralı troleri yapıyor

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme94
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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Sen de hırsızın trollüsün galiba

yanıt14
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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

israilden başka bu adama taraf olan ülke yoktur olmazda... ha birde yunan pardon nede olsa rum ..))

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme13
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