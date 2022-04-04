Kremlin'den Buça açıklaması: Hiçbir sivile zarar vermedik, görüntülerin tümü fotomontaj

Rusya Savunma Bakanlığı, Buça'da Rus ordusunun sivilleri öldürdüğüne ilişkin iddiaları yalanladı ve bölgede bulundukları süre boyunca tek bir sivile zarar verilmediğini savundu.

"RUS BİRLİKLERİN TAMAMEN ÇEKİLDİĞİNİ VURGULAMAK İSTERİZ"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'de Rusya ve Ukrayna arasındaki yüz yüze görüşmelerin ardından 30 Mart'ta tüm Rus birliklerinin Buça'dan tamamen çekildiğini vurgulamak isteriz" dendi. Buça ve Kiev'in diğer bölgelerinde Rus askerinin bulunduğu süreçte tek bir sivile zarar verilmediği, 452 ton insani yardım yapıldığı ifade edildi.

"BUÇA'DAN ÇIKIŞLAR ENGELLENMEDİ"

Açıklamada, Rus ordusunun bölgeyi kontrol ettiği süreçte Buça'dan ayrılmak isteyenler için çıkışların açık olduğu ifade edilerek, "Kasaba Rus silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında olduğu süreçte yerliler kasabada serbestçe dolaşabiliyor ve cep telefonları kullanıyorlardı. Buça'dan çıkışlar engellenmedi. Tüm yerel sakinler, Belarus Cumhuriyeti de dahil olmak üzere şehri kuzey yönünde terk etmekte serbestti. Aynı zamanda, yerleşim bölgeleri de dahil olmak üzere şehrin güney etekleri, büyük kalibreli toplar, tanklar ve çoklu fırlatma roket sistemleri ile Ukrayna birlikleri tarafından 24 saat bombalandı" dendi.

"GÖRÜNTÜLER KİEV VE BATI'NIN BİR PRODÜKSİYONU"

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nca paylaşılan ve sivillerin cansız bedenlerinin sokaklarda görüldüğü anlara ilişkin değerlendirmeye de yer verilen açıklamada, "Buça'daki tüm sözde suç delillerinin, Ukrayna Güvenlik Servisi ve Ukrayna medyasının temsilcilerinin şehre geldiği dördüncü güne kadar ortaya çıkmaması şaşırtıcı değil. Bütün bunlar, Buça'daki fotoğrafların ve video görüntülerinin, diğer şehirlerde olduğu gibi, Mariupol'deki doğum hastanesinde olduğu gibi, Kiev rejiminin Batı medyası için aşamalı bir prodüksiyonu ve provokasyonu olan diğer aldatmacalar olduğunu kesin olarak doğrulamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Rusya ayrıca Buça'daki durumla ilgili resmi soruşturma açılacağını duyurdu.