Kraliçe'nin tabutunun üzerindeki davetsiz misafir! Sosyal medyada espriler havada uçuşuyor

K?raliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni Westminister Kilisesi'nde düzenlendi. Çok sayıda dünya liderinin katıldığı törende tabutun üzerindeki çiçeklerin arasında görülen bir örümcek ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tüm dünyanın gözü kulağı 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere'de tahtın 70 yıllık hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in bugün düzenlenecek cenaze törenine çevrilmişti. 500 devlet başkanı ve farklı ülkelerin kraliyet ailesi mensuplarının katıldığı tören bu sabah düzenlendi.

Cenaze töreninde dikkat çeken bir olay da yaşandı. Kraliçe'nin tabutunun üzerindeki çiçeklerin arasında görülen örümcek, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

- Örümcek, yanlışlıkla Kraliçe'nin cenazesinin bir parçası olduğunu fark etti

- Kraliçe'nin Tabut Çelengi Örümceği için bir Twitter hesabı var mı?

- Şu anda dünyanın en ünlü örümceği

- Örümcek, majesteleri için çiçekleri gizlice kontrol etti