Koyunlarını güvenlik kamerasından izleyen Çinli çiftçi, aklını kaybediyordu: Bunlar ne yapıyor böyle

Kuzey Çin'deki bir ağılda kaydedilen görüntüler merak yarattı. Kendi içlerinde sürekli daire şekli yapan koyunların neden böyle bir hareket içerisine girdiği merak edilirken, çiftçi Miao da yaşananlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Kuzey Çin'de kaydedilen görüntüler çok ilginç karşılandı. İlk olarak 6 Kasım'da fark edilen olaya göre ağıl içerisindeki koyunların kendi içlerinde daire şekli yaptıkları tespit edildi.

ÖNCE BİR KAÇ KOYUNLA BAŞLADI

Hayvanların sahibi Miao'nun anlatımına göre ilk başta birkaç koyunla başlayan hareket daha sonra sürünün tümüne yayıldı. Miao, "Miao , ''Güvenlik kamerasından izledim. Önce birkaç koyunla başladı. Daha sonra diğer koyunlar da buna dahil oldu. Şaşkınım'' ifadelerini kullandı.

SADECE 13 NUMARALI AĞIL

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yüzlerce koyunun bir daire içinde birbirini takip ettiği görülüyor. Çiftlikte 34 koyun ağılı bulunduğu ancak dönen koyunların yalnızca 13 numaralı ağıldan çıktıkları belirtildi.

NEDEN KAYNAKLANDIĞI BİLİNMİYOR

Koyunların neden böyle bir hareket sergilediği ise henüz belirlenemedi. Bir bakteriyel hastalık üzerinde duruluyor.