Koyun sürüsünü koruyan çoban köpekleri, ormanda önlerine çıkan genç kızı parçaladı

Calabria bölgesindeki Catanzaro civarındaki ormanlık alanda geçtiğimiz sene meydana gelen korkunç olayın detayları ortaya çıktı. 20 yaşındaki Simona Cavallaro isimli genç kız, arkadaşlarıyla piknik yapmak için gittiği ormanlık alanda, çadır kuracakları bir yer aramak için ağaçların arasına girdi.

12 ÇOBAN KÖPEĞİ SALDIRDI

Cavallaro'nun uygun bir yer aradığı sırada bir anda ortaya çıkan 12 çoban köpeği, genç kızı parçalayarak öldürdü. Köpeklerin, koyun sürüsünü korumaları için sahipleri tarafından serbest bırakıldıkları tespit edildi.

KÖPEKLERİN SAHİBİ TUTUKLANDI

Feci olayın davası ise geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme heyeti, köpekleri serbest bırakarak insanların hayatını tehlikeye attığı tespit edilen Pietro Rossomanno'nun tutuklanmasına hükmetti.

ARKADAŞI SON ANDA KURTULMUŞ

Diğer yandan olay anında Simona Cavallaro'nın yanında bir kız arkadaşı daha olduğu ancak onun köpek saldırısından şans eseri kaçarak kurtulduğu belirtildi. Köpekler ise diğer kızı kaçırmalarının ardından Cavallaro'ya yöneldi ve genç kızı öldürdü.

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