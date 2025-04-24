Kosta Rika'da Poas Yanardağı Patladı

KOSTA Rika'daki Poas Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Kosta Rika Volkanoloji ve Sismoloji Gözlemevi (OVSICORI) patlamanın dün yaklaşık 10 dakika sürdüğünü duyurdu. Gaz ve kül bulutu, deniz seviyesinden 4 bin 708 metre yüksekliğe ulaştı. Yetkililer, yanardağda artan sismik aktivite ve günde 600 tonu aşan kükürt dioksit salınımı nedeniyle yeni patlamaların olabileceğini bildirdi. Zarcero, Grecia, Alajuela, Heredia ve San Jose kentlerine kül yağışı olduğu kaydedildi.