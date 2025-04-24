Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok

Son durum raporu! İstanbul'da kaç bina yıkıldı, kaç bina hasar aldı?
DEM heyetinden sürpriz 'tecrit' çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir

DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste

Deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il

Kosta Rika'da Poas Yanardağı Patladı

Kosta Rika'da Poas Yanardağı Patladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kosta Rika'daki Poas Yanardağı'nda meydana gelen patlamanın ardından gaz ve kül bulutunun deniz seviyesinden 4 bin 708 metre yükseğe ulaştığı açıklandı. Yetkililer, yanardağdaki artan sismik aktivite nedeniyle yeni patlamaların olabileceği uyarısında bulundu.

KOSTA Rika'daki Poas Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Kosta Rika Volkanoloji ve Sismoloji Gözlemevi (OVSICORI) patlamanın dün yaklaşık 10 dakika sürdüğünü duyurdu. Gaz ve kül bulutu, deniz seviyesinden 4 bin 708 metre yüksekliğe ulaştı. Yetkililer, yanardağda artan sismik aktivite ve günde 600 tonu aşan kükürt dioksit salınımı nedeniyle yeni patlamaların olabileceğini bildirdi. Zarcero, Grecia, Alajuela, Heredia ve San Jose kentlerine kül yağışı olduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.