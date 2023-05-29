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Kosova'da Selalar Okunuyor

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması Kosova'da coşkuyla kutlanıyor. Türk nüfusun yoğun olduğu Prizren'de Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camiinde de sela okunuyor.

- Kosova'da selalar okunuyor

PRİZREN - Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Kosova'daki Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camiinde de sela okunuyor.

Türkiye'de bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması Kosova'da coşkuyla kutlanıyor. Türk nüfusun yoğun olduğu Prizren'de Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camiinde de sela okunuyor.

TİKA tarafından onarılan Sinan Paşa Camii'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enis Tabak - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Sinan Paşa Kosova Dünya Haberler

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