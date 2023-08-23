Koronanın yeni varyantı Eris vaka sayılarını patlattı! ABD'den peş peşe maske kararları

6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadele devam ederken, dünya bu kez de Omicron alt varyantı Eris için alarma geçmiş durumda. Yeni varyant nedeniyle vaka sayılarının patladığı ABD'den peş peşe gelen maske adımları da dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı. ABD'deki bir üniversite öğrencilerine maske zorunluluğu getirirken, çok sayıda şirketin de benzer kararlar aldıkları ifade edildi.

Dünya 3 yılı aşkın süredir koronavirüsle mücadelesine devam ederken, Omicron'un alt varyantı olan Eris yeni kabus olmaya aday. Vaka sayılarının zirveye çıktığı ABD'de birçok şirket çalışanlarına maske zorunluluğu getirmeye başladı.

ERİS VARYANTIYLA BİRLİKTE VAKA SAYILARI PATLADI

Omicron varyantından sonra pek çok ülke gevşeme kararı alırken dünya Eris haberleri ile bir kez daha alarma geçmiş durumda. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere pek çok ülkede vaka sayıları yeniden tırmanışa geçerken uzmanlar bu durumun sorumlusu olarak yeni varyantı görüyor.

ABD'DEN ART ARDA MASKE KARARLARI

ABD'den peş peşe gelen maske adımları ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Atlanta merkezli Morris Brown College, Kovid maskesi zorunluluğunu yeniden yürürlüğe koyduklarını duyurdu. Üniversite yönetimi yaptığı açıklamada maske takmanın 14 gün boyunca zorunlu olduğunun altını çizdi ve kampüs içinde mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

OFİSTE ÇALIŞANLARIN MASKE TAKMASI İSTENDİ

Benzer bir karar Georgia eyaletinden yüzlerce kilometre uzaklıkta yer alan Lionsgate'ten de geldi. John Wick ve Açlık Oyunları gibi filmlerin yapımcısı olan Hollywood stüdyosu, çalışanlarına maske zorunluluğu getirdi. Deadline tarafından elde edilen elektronik postada Los Angeles'taki ofiste çalışanların tıbbı maske takması istendi. Şirket ayrıca son 10 günde yurtdışına çıkan çalışanlarının ofise gelmemesini istedi.

ERİS NEDİR?

Eris virüsünün Covid-19'un bir alt varyasyonu olan Omicron'dan ürediği düşünülmektedir ve İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan biri eris virüsü kaynaklıdır. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa EG.5.1 tanımlaması yapmaktadır.

ERİS VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eris virüsünün başlıca belirtileri yoğun bir şekilde Omicron varyantına benzemektedir. Bunlar; boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, hapşırma, balgamsız öksürük, baş ağrısı, balgamlı öksürük, ses kısıklığı, kas ağrıları ve ağrıları ve koku alma duyusunda değişikliktir. Bununla birlikte, nefes darlığı, koku kaybı ve ateş ana semptomlar arasında kabul edilmemektedir.

TÜRKİYE'DE ERİS VARYANTI GÖRÜLDÜ MÜ?

Dünya Sağlık Örgütü'nün yakın takibe aldığı Eris varyantı vakalarına henüz Türkiye'de rastlanmadığını ifade eden Şener, "Türkiye için baktığımız zaman ise Türkiye'de henüz daha bu alt grup varyantla ilgili bir geri bildirim yok. Sahadaki kişisel gözlemimiz şu ki acil servise başvuru, test pozitifliyle, yoğun bakıma ve hastaneye yatan vakalarda Kovid-19 açısından bir artış yok" dedi.