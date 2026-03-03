Haberler

Korkulan oluyor! Rusya'dan gündem yaratacak 3. Dünya Savaşı çıkışı

Korkulan oluyor! Rusya'dan gündem yaratacak 3. Dünya Savaşı çıkışı
Güncelleme:
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, "Üçüncü Dünya Savaşı henüz başlamadı, ama Trump çılgın kursunu (suçlu rejim değişikliği politikası) sürdürürse mutlaka başlayacak. Her olay tetikleyici olabilir" ifadelerini kullandı.

  • Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının sürmesi halinde küresel bir savaşın kaçınılmaz olabileceğini savundu.
  • Medvedev, Trump yönetiminin izlediğini öne sürdüğü 'rejim değişikliği' yaklaşımını küresel istikrar açısından tehlikeli olarak nitelendirdi.
  • Medvedev, mevcut jeopolitik gerilimlerin kırılgan bir dengede ilerlediğini ve küçük bir gelişmenin dahi geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceğini savundu.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert ifadeler kullandı. Medvedev, Trump'ın politikalarının sürmesi halinde küresel bir savaşın kaçınılmaz olabileceğini savundu.

TASS'a 2 Mart 2026'da demeç veren Medvedev, "Üçüncü Dünya Savaşı henüz başlamadı, ama Trump çılgın kursunu (suçlu rejim değişikliği politikası) sürdürürse mutlaka başlayacak. Her olay tetikleyici olabilir." ifadelerini kullandı.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASI" ELEŞTİRİSİ

Medvedev, Trump yönetiminin izlediğini öne sürdüğü "rejim değişikliği" yaklaşımını küresel istikrar açısından tehlikeli olarak nitelendirdi. Rus yetkili, mevcut jeopolitik gerilimlerin kırılgan bir dengede ilerlediğini ve küçük bir gelişmenin dahi geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceğini savundu.

Korkulan oluyor! Rusya'dan gündem yaratacak 3. Dünya Savaşı çıkışı

GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ile Rusya arasındaki söylem savaşının sertleştiği bir dönemde gelen açıklama, iki ülke arasındaki diplomatik tansiyonun yeni bir boyuta taşındığı şeklinde yorumlandı. Küresel güvenlik mimarisine ilişkin endişelerin arttığı süreçte Medvedev'in sözleri uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

